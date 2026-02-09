Любопитно:

09 февруари 2026, 15:25 часа 934 прочитания 0 коментара
Румен Радев с първа ярка позиция на политическия терен - за случая "Петрохан"

Доскорошният президент Румен Радев подчерта няколко акцента по случая с тройното убийство в хижа "Петрохан" и откритите впоследствие още три тела в подножието на връх "Околчица". Бившият държавен глава, който обяви участие на предстоящите предсрочни парламентарни избори напролет, написа във Facebook, че не смее да прави заключения, защото това е работа на институциите, но изказа мнението си по тема №1 у нас.

"Петрохан" е "зловещ символ на разградената държава"

"Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата.

Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор.

Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:

  • прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
  • легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
  • самоуправството със земи и природни ресурси;
  • натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
  • безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.

„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.

Нашата цел е да си отвоюваме държавата", написа Радев във Facebook.

Намеците и въпросите без отговор от институциите

Преди около седмица полицията съобщи за трима убити мъже в хижа "Петрохан", близо до село Гинци (община Годеч, Софийска област). От МВР така и не съобщиха кои са жертвите, простреляни в главата, като според неофициална информация това са Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, членували в сдружението “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ). Хижата, където са намерени и където са открити множество оръжия, е собственост на Ивайло Калушев.

МВР започна да издирва Калушев и още двама младежи, на 15 г. и 23 г., които са били с него. В неделя, 8 февруари, тримата бяха намерени мъртви в кемпер, паркиран в труднодостъпна местност в подножието на връх "Околчица". Полицията отново не говори с имена. Директорът на ГД „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков заяви: "Лицата отговарят до голяма степен на издирваните от нас лица, стрелбата е била вътре в превозното средство, без да е установена стрелба отвън“.

Работи се по всички версии и нищо не се изключва, добави тогава той: "Стрелбата е била вътре в кемпера": Полицията с първи подробности за откритите тела над Враца.

Снимка: БГНЕС

Случаят е тема №1 за българската общественост, но МВР и прокуратурата досега оставяха повече въпроси, отколкото да дават отговори - от изявления на и.д. главен прокурор (с изтекъл мандат по закон от 21 юли 2025 г.) Борислав Сарафов за случай, по-брутален от "Туин Пийкс", през официални намеци за "секта" и "педофилия", до сигнал в ДАНС и прокуратурата от 2024 г. с неизвестна съдба. Вестник "Сега" цитира днес свои източници в държавното обвинение, според които прокуратурата е разследвала хижа "Петрохан" по сигнал на контраразузнаването в продължение на близо година, но през декември 2025 г. е настъпило прекратяване.

И.д. председател на ДАНС Деньо Денев вече обясни, че преди две години е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни за престъпление. Докладът е "пътувал" между различни прокуратури по компетентност, но е завършил със спиране на разследването, твърди медията - това по принцип се прави, когато не е доказано престъпление или е установено, че престъпление няма.

Бившият екоминистър Борислав Сандов, при когото е сключен договор между Министерството на околната среда и водите и НАКЗТ за опазване на природата, заяви по-рано, че хората от въпросната организация са съдействали за разкриване на незаконни сметища, сеч и пожари. Той призова МВР да тръгне в тази посока.

