"На кого принадлежи Ню Йорк?": Коя е новата ера, която започва с Мамдани?

„На кого принадлежи Ню Йорк?", попита новоизбраният кмет Зохран Мамдани във встъпителната си реч, с която политикът, определян като ляв демократ, даде да се разбере, че не възнамерява да се задоволява с малко, пише АРД . Той се обърна директно към тези свои критици, които му препоръчваха умереност:

„Съветваха ме да използвам тази реч като повод да намаля очакванията на хората в Ню Йорк, но няма да го направя. Единственото, което искам да намаля, са ниските очаквания. Ще управляваме цялостно и смело".

Визията на Мамдани е ясна, продължава германската обществена медия: завръщане на активната стимулираща управленска политика. Новият кмет обещава, че ще използва властта за подобряване на живота на нюйоркчани, както и за да даде нов отговор на въпроса „На кого принадлежи Ню Йорк?" - не на богатите и на хората с добри връзки, а на всичките 8,5 милиона жители на града. По думите на Мамдани, те ще получат безплатен автобусен транспорт, безплатни грижи за децата и таван на наемите.

Носител на надежда за работническата класа

С изказванията си той допада много на поддръжниците си. „Избрахме го, защото сме готови за промяна - дори той да изпълни само четвърт от обещанията си", цитира думите на един от тях АРД. Германската медия пояснява, че много от тях се надяват на подобрения в жизнената си ситуация - като например на замразяване на наемите.

Но дали обещанията на Мамдани са изпълними ? Колко реалистични са намеренията му? Политоложката Аника Хинце, експертка по местната политика, намалява еуфорията и изтъква разликите във вида обещания.

Според нея най-приложими са плановете за градски супермаркети и за безплатни грижи за децата. „Мисля, че и двете неща са във възможностите на един кмет и са решаващи. Но те естествено ще струват пари." Мамдани предвижда да финансира тези свои планове чрез по-високи данъци за супербогатите и за частния сектор. Хинце смята това за възможно, тъй като дори и данъците да се повишат, Ню Йорк ще остане икономически магнит.

Проблемите с жилищата и транспорта

По-трудно ще е да се решат проблемите с жилищата. Мамдани обещава да замрази нивата на наемите, но това решение не зависи само от него, а от колективен орган - специален съвет, в който новият кмет не разполага с мнозинство. Така че това ще е предизвикателство за него, отбелязва АРД.

А като най-трудна се очертава борбата за безплатен обществен транспорт . Градският транспорт в Ню Йорк не е на подчинение на градските власти, а на държавата. „Вероятно е в това отношение Мамдани да удари на камък, тъй като просто няма власт над тях", посочва Хинце.

Социалист в кметството

Мамдани не крие идеологическата си насоченост. „Бях избран като социалист демократ и ще управлявам като социалист демократ", изтъкна той в речта си, цитирайки своя идол Бърни Сандърс, който също присъстваше. Сандърс на свой ред защити своя колега от критиките, пише АРД и привежда неговите думи: „В най-богатата страна в света не е радикално да се погрижиш за това хората да могат да живеят в достъпни жилища".

Поляризацията обаче е осезаема, се посочва в анализа на германската обществена медия . Младите нюйоркчани и хората с мигрантски произход приветстват думите на Мамдани, но те се натъкват и на скептицизъм. Хана Санду от Бруклин изразява загриженост, споделяна от много други представители на еврейската общност: „Страхувам се, че при неговото управление антисемитизмът ще се превърне в нещо нормално".

Снимка: Getty images

Мамдани, който е със силни пропалестински позиции, се опита в речта си да изгради мостове. „Аз съм на страната на тези над един милион нюйоркчани, които преди почти два месеца гласуваха за този ден - и стоя точно толкова решително на страната на онези, които не го направиха." Той подчерта, че ще е кмет на всички жители на града и допълни: „Независимо дали сме на едно мнение, аз ще ги защитавам".

Изненадваща динамика с Тръмп

Като особено деликатна тема се очертава миграционната политика, особено с поглед към Вашингтон, пише АРД. Миграционните закони са в ръцете на президента и на Конгреса, но политоложката Хинце е на мнението, че Мамдани разполага с достатъчно пространство да промени курса на своя предшественик на поста Ерик Адамс . В последно време той се бе сближил с Тръмп и предостави на миграционната служба ICE достъп до определени чувствителни данни за нелегалните мигранти . Мамдани пък би могъл да възстанови статута на Ню Йорк като „град убежище".

Той няма как изцяло да предотврати акциите на миграционната служба , но би могъл да предприеме действия със символно значение, отбелязва германската обществена медия. Мамдани например би могъл да нареди на полицията да не сътрудничи с федералните власти, за да може така да осигури защита за мигрантите.

Според АРД голямо внимание привлича създалата се междувременно изненадваща динамика в отношенията между Мамдани и президента Доналд Тръмп . Макар Тръмп отдавна да беляза Мамдани като комунист и да заплаши, че ако бъде избран, това ще се отрази на бюджета на града , първата лична среща на двамата в края на ноември премина изненадващо хармонично. Не се знае доколко трайно ще е това примирие, но все пак Мамдани зависи от федералните средства, пише германската обществена медия.

Нов стил

Политоложката Хинце посочва, че ще трябва да се види каква част от амбициозните намерения на новия кмет действително ще бъдат изпълнени. „Вероятно по време на мандата си той ще постигне половината или три четвърти от целите си. Но предполагам, че в първите сто дни няма да видим много."

Самият Мамдани демонстрира борбеност. „Работата продължава, работата изисква време. Работата, приятели мои, едва е започнала", заяви той в края на встъпителната си реч.

Източник: "Дойче веле"