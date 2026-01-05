Майка и син загинаха при тежка катастрофа във Варненско

Двама души загинаха, а един е настанен в болница с опасност за живота след две тежки катастрофи във Варненска област, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град. Единият от инцидентите е на територията на районното управление в комплекс Златни пясъци. Моторист на 28 години е бил блъснат от лек автомобил, който му е отнел предимството на кръстовище.

Младият мъж е с множество фрактури и е настанен в реанимация, с опасност за живота. Другата катастрофа се е случила на пътя между селата Оборище и Ведрина, в посока Добрия.

Шофьорът на лек автомобил – 50-годишен мъж, е загубил управление и се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали той и 76-годишната му майка. Спътничката им, на 50 години, е настанена в реанимация, но без опасност за живота. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Последният тежък пътен инцидент във Варна бе на 22 декември. Тогава загинаха две жени, блъснати на тротоара от лек автомобил.