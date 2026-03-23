23 март 2026, 19:05 часа
С медицински хеликоптер: Транспортираха до "Пирогов" 22-годишно момиче, катастрофирало в Стара Загора

Пострадалото при катастрофа в Стара Загора 22-годишно момиче, което е с опасност за живота, е транспортирано с хеликоптерна линейка от УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ до спешната болница „Пирогов” в София. Това съобщи за БТА проф. д-р Йовчо Йовчев, директор на старозагорското лечебно заведение. Той обясни, че операцията по транспортиране на пострадалата е реализирана около 15 часа, след като е била стабилизирана. „Пациентката е с множествени травми по всички крайници, засягане на шиен отдел, няколко счупвания на таза и други“, обясни лекарят. 

По думите му транспортирането се е наложило, защото в старозагорското лечебно заведение в момента не се работи т.нар. гръбначно-мозъчна и шийна хирургия. Другият пострадал, 54-годишен мъж, е настанен в Отделението по неврохирургия в старозагорското лечебно заведение без опасност за живота.

Инцидентът стана вчера сутринта на кръстовище в Стара Загора. По първоначална информация автомобилът, управляван от 22-годишното момиче, е блъснал паркирана на тротоар кола, както и движещия се по същия тротоар пешеходец – мъж на 54 години. 

Елин Димитров Отговорен редактор
