С ножове и срамно видео: Обвиниха трима, изнудвали мъж

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече вчера, 24.03.2026 г., като обвиняеми три лица за престъпление по чл. 214, ал. 2, вр. чл. 213а, вр. чл. 20 НК. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Обвинението срещу тях е, че на 20.03.2026 г., около 20,25 ч. в гр. София, в съучастие като извършители причинили на пострадалия имотна вреда в размер на 5 550 евро, като, ползвайки мобилното му приложение, изтеглили потребителски кредит от негово име, който бил преведен по сметка на един от извършителите. Обвиняемите заплашили пострадалия с два ножа, притискайки ги в тялото му, както и с разпространяване на видеоклип с негова лична информация. С постановления на наблюдаващ прокурор тримата обвиняеми са задържани до 72 часа.

Задържани под стража

Днес, 25.03.2026 г., по искане на СГП Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо тях.

Снимка iStock

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което са привлечени обвиняемите.

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от всеки от тях. Съдът обсъди изключително завишената степента на обществена опасност на конкретното деяние, предвид наличието на данни за други евентуално извършени престъпления, които предстои да бъдат разследвани в хода на досъдебното производство.

С тези доводи СГС определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.

Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

