30-годишният спортист по американски футбол Костадин Филчев е бил пребит до смърт в столичния квартал "Младост" 4, сатва ясно от съобщение на Софийска градска прокуратура и от съобщение на "Фейсбук" сраницата Sofia Bears. Това се е случило на 13 ноември 2026 г. По данни на прокуратурата 31-годишен с инициали А. Д е привлечен като обвиняем за това, че е умъртвил умишлено мъж на 30 години с инициали К. Ф. чрез нанасяне на множество удари с ръце в областта на главата и лицето.

Инициалите на пребития съвпадат с тези на Филипов, а на "Фейсбук" страницата на отбора съобщават за неговата кончина.

"С тъга съобщаваме за кончината на нашия съотборник #92 Костадин Филчев. Той беше част от историята на Sofia Bears и ще остане в спомените на всички, които имаха възможността да го познават и да споделят терена с него. Изказваме искрените си съболезнования на неговото семейство, близки и приятели", се посочва в поста.

Обвиняемият е в ареста

С постановление на прокурор в СГП от 14.11.2026 г. А. Д. е задържан за срок до 72 ч. за довеждането му пред съда за разглеждане на мярка за неотклонение задържане под стража.

С определение от 16 ноември 2026 г. по искане на СГП, Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. Софийски градски съд прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от А. Д., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд (САС). В случай на жалба е насрочено заседание пред САС за 24 ноември 2026 г. ОЩЕ: Бито с дървени пръти и метална тръба и съблечено голо: Деца унижиха свой съученик в берковско село