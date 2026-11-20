Българската публика е сред най-важните международни аудитории на Beach, Please! – най-големия музикален фестивал в Европа и най-мащабното събитие за градска музика в света, което всяко лято привлича стотици хиляди посетители на румънското Черноморие.

Съоснователят на фестивала Андрей Шелару, познат като Шели (Selly), се срещна с българските медии на специална пресконференция в хотел InterContinental Sofia, за да представи развитието на събитието, плановете за 2027 г. и амбицията да привлече още повече български фенове.

Шестото издание на Beach, Please! ще се проведе от 7 до 11 юли 2027 г. в Костинещи, Румъния. Сред първите обявени международни изпълнители са Lil Uzi Vert и Swae Lee, а организаторите обещават скоро да разкрият още големи имена от програмата.

Фотограф: Ясен Иванов

За международните посетители, включително феновете от България, фестивалът ще постави специален акцент върху улесняването на организацията на пътуването, като предостави подробна информация за билети, транспорт, настаняване и достъп до фестивалната зона.

Посещението в София е част от тридневното турне на екипа на Beach, Please! в България от 18 до 20 ноември. Близостта на Костинещи до страната ни превръща фестивала в достъпна лятна дестинация за българските почитатели на хип-хоп музиката, които могат да съчетаят концерти на световни звезди с почивка на Черно море.

„Когато създадохме Beach, Please!, искахме да докажем, че не е необходимо да летиш през половин Европа, за да видиш най-големите имена в хип-хопа. Можем да ги доведем тук, на Черно море. Българските фенове вече са част от това, което изградихме в Костинещи, а причината да дойдем в София е, че искаме още повече от тях да преживеят фестивала лично. Lil Uzi Vert и Swae Lee са само първите обявени имена за 2027 г. Предстоят още изненади, а ние работим, за да улесним българските фенове да превърнат петте дни хип-хоп в незабравимо лятно пътуване с приятели“, заяви Андрей Шелару (Шели), съосновател на Beach, Please! и NIBIRU.

Фотограф: Ясен Иванов

Основан през 2022 г. с 25 000 посещения, Beach, Please! се превръща само за пет издания в едно от най-мащабните музикални събития в Европа.

През годините на сцените му са се изявявали световни звезди като Travis Scott, A$AP Rocky, Playboi Carti, Future, Central Cee и 21 Savage. Развитието на фестивала е свързано и с друг мащабен проект на Шели – NIBIRU, нова развлекателна дестинация на румънското Черноморие, в която са инвестирани над 50 млн. евро.

Тя обединява концерти, фестивали, ресторанти, търговски пространства и забавления за цялото семейство през летния сезон. През 2026 г. Beach, Please! и NIBIRU са отчели общо над 2,6 млн. посещения, което подчертава потенциала на региона да се утвърди като международна туристическа и развлекателна дестинация.

Вижте неизлъчвани кадри и интервю от тазгодишното издание на фестивала, от кореспондентите на Actualno.com в Румъния за изданието - Александър Косев и Димана Пеева.