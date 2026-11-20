Следващата изява на българския феномен във вдигането на тежести Карлос Насар ще бъде по-скоро от очакваното! В началото на месеца родният щангист затвърди доминацията си, печелейки титлата на Световното първенство в Нинбо, Китай, с феноменалните 415 килограма в двубоя. Това бе четвърти триумф на планетарен шампионат за 22-годишния Насар - този път в категория до 95 килограма. Насар постави три световни рекорда - 185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и 415 кг в двубоя.

Карлос Насар ще вдига за Мутерщадт в Бундеслигата

Дни по-късно той отново изуми света, като подобри постижението си. Това се случи при участието му на Мемориалния турнир в памет на Милен Добрев. На него той добави още 5 килограма към рекорда си в изхвърлянето. Този резултат от 190 килограма обаче не е официално признат, тъй като турнирът не е част от календара на Международната федерация по вдигане на тежести. Сега за Насар предстои участие в германската Бундеслига, където ще представи клуба си Мутерщадт в двубоя с Грюнщадт в четвъртия кръг от шампионата. Срещата за смесени отбори ще се състои в събота, 21 ноември, от 20:00 часа.

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Това е първо участие за Насар в германския шампионат през този сезон. Той пропусна първия кръг заради контузия, а след това бе в Китай за подготовката си за Световното първенство. Българинът ще бъде на линия за своя клуб и в следващия кръг, който ще се проведе на 5 декември. Тези изяви се очертават като генерална репетиция за първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, който ще се проведе в Доха между 7 и 16 декември.

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