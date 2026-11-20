Бъдещето на Ендрик в Реал Мадрид е една от най-обдъжданите теми в световния футбол. "Кралете" със сигурност не искат да се разделят за постоянно с обещаващия бразилец, но той не намира място сред жестокта конкуренция на "Сантиаго Бернабеу". Много източници твърдят, че подобно на миналия сезон, нападателят ще довърши кампанията си под наем в друг отбор. Жозе Моуриньо говори по темата, като заяви, че Ендрик е нужен на отбора.

Жозе Моуриньо: "Ето ви и отговора"

Ето какво каза Жозе Моуриньо: "Ендрик се представя отлично тук. За мен Реал Мадрид е по-важен от него. Аз се отнасям много добре към него, той е фантастичен играч. Но Реал Мадрид е по-важен, а това означава, че Реал има нужда от него. Ето ви и отговора. Вие го получихте - така както и тези, които пишат по подобни теми, и агентите, които разпространяват такава информация... Като треньор на Реал Мадрид и говорейки от името на клуба, включително моето ръководство, мога да кажа, че всички знаем, че Ендрик е важен за мен".

Още: Реал Мадрид реши съдбата на наследника на Меси

Ендрик не е изиграл и 150 минути за Реал Мадрид

Ендрик изигра втората половина на миналия сезон под наем във френския Лион, като записа 21 мача за "хлапетата", в които вкара 8 гола и даде 8 асистенции. До този момент през настоящия сезон бразилецът е бил на терена 7 пъти за Реал Мадрид, като вкара 1 гол и даде 1 асистенция. В седемте си изяви за "белите", нападателят записа едва 141 минути.

Още: Моуриньо предупреди Винисиус: В Реал Мадрид няма привилегии за нито един играч!