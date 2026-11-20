В следващите действия на инструмента "Сигма" - "Сигма 3.0" и "Сигма 4.0" - ще има повече функции за превенция при обществени поръчки, в които може да има сериозен риск от злоупотреба. Системата обобщава данните от няколко регистъра – на обществените поръчки, Търговския регистър и на Сметната палата. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ (ПБ) Здравко Марков. Всеки български гражданин, ако види нередност, може да сигнализира, продължи Марков, на което водещият на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов му отвърна, че по-добре това да правят компетентните органи.

Министърът на иновациите да каже защо в новата версия на "Сигма" има "само 512 лица от властта свързани с обществени поръчки. Ние намираме над 3000", контрира разследващият сайт Bird.bg, визирайки несъвършенства в "Сигма". БНТ обаче отрази, че според "Сигма" над 570 политици и представители на местната власт или техни роднини, са печелили обществени поръчки за милиони евро през последните 6 години. 53 от тях са депутати. В "Сигма" вече има червени знамена за държавни служители, които са печелили поръчки, обявени от структурите, в които са работели, както и кой служител не е декларирал, че е спечелил поръчка:

"С версия 3 и 4 ще направим така, че да ограничим възможността за злоупотреби. Тази прозрачност вярвам, че ще бъде спирачката и ще намали желанието на много хора да злоупотребяват с обществените поръчки", отбеляза на 19 ноември министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той добави, че с версия 4 ще се контролират и изпълнителите. "Често сме виждали търгове, спечелени на по-висока цена, отколкото е пазарната и ще можем да хващаме тези аномалии предварително", коментира Василев - Още: Контрол с изкуствен интелект: Представиха платформата СИГМА 2.0, която ще следи обществените поръчки

В платформата ще бъде добавен предварителен контрол от изкуствен интелект и ще има пряка връзка с контролните институции.

Марков обяви и, че най-накрая в парламента дошло широко антистатукво мнозинство, което да промени Висшия съдебен съвет (ВСС) и да постави правосъдието ни на нови основи. Той обеща и, че данък свръхпечалба ще е еднократна мярка.

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