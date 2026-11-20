Реал Мадрид вече е взел решение да активира клаузата за обратно откупуване на звездата на Комо Нико Пас през следващото лято, твърди "Deportes COPE". Тази опция ще струва на испанския гранд 80 милиона евро. Аржентинският национал се представя все по-силно в Комо, който се превърна в истинска сензация в Серия А. През миналия сезон Пас реализира 12 гола и 7 асистенции в 35 шампионатни мача.

Нико Пас прави неща, които само Меси и Марадона могат

През настоящата кампания Нико Пас вече има на сметката си 6 гола и 8 асистенции в 14 срещи на клубно ниво, без да се включват петте му гола в 5 двубоя за Аржентина през този сезон. В родината му се очаква той да наследи емблематичния №10 на Лионел Меси в националния отбор, а бившият аржентински национал Хуан Себастиан Верон заяви, че звездата на Комо "прави неща, които съм виждал само от Меси и Диего Марадона". Пас премина в Комо през лятото на 2024 г. срещу едва 6 милиона евро.

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Реал Мадрид ще трябва да плати 80 милиона евро през лятото

Но сделката включваше клауза за 50% от бъдеща продажба в полза на Реал Мадрид, както и поредица от опции за обратно откупуване на ниска цена, започваща от едва 9 милиона евро. По време на последния летен трансферен прозорец Комо и Реал Мадрид предоговориха условията по сделката за Нико Пас - отборът от Серия А се съгласи да плати допълнителни 60 милиона евро, за да бъде премахната клаузата за 50% от бъдеща продажба.

Това обаче не означава, че италианският клуб има пълен контрол върху бъдещето на футболиста, тъй като новото споразумение включва и опция за обратно откупуване от страна на мадридчани на стойност 80 милиона евро, която е валидна единствено през лятото на 2027 г.

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