Неидентифицирани снаряди удариха танкер в Персийския залив

Танкер за втечнен природен газ е бил поразен от “неидентифицирани снаряди“ в Персийския залив, съобщи днес катарската държавна компания за превоз на газ „Накилат“ (Nakilat). Ударът е извършен на фона на зачестилите нападения срещу кораби в региона, предаде Франс прес, цитирана от БТА. При атаката, станала в петък вечерта, няма пострадали членове на екипажа и не са установени щети за околната среда, уточни компанията. Поразеният танкер „Ал Майеда“ (Al Mayeda), който според сайта за проследяване на морския трафик „МаринТрафик“ (MarineTraffic) плава под флага на Маршаловите острови, „е в добро състояние и може да продължи да изпълнява функциите си, като последиците от нападението все още се оценяват“, се посочва в изявлението. Още: Военна мощ на хартия, безсилие на бойното поле: Какво се случва в Персийския залив?

Спасени са моряците от друг ударен танкер

В петък Оман съобщи, че е спасил 25-членния екипаж на петролен танкер, който е бил атакуван край бреговете на султаната. При нападението на борда на кораба е избухнал пожар. През последните дни Иран съобщи и за няколко петролни танкера, избухнали в пламъци, след като са се натъкнали на мини в Ормузкия проток, който е в центъра на конфликта между Вашингтон и Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американски удари срещу Иран. Катар, който е посредник в конфликта, засили дипломатическите си усилия през последните дни в опит да възобнови преговорите между воюващите страни и да предотврати подновяване на бойните действия. Още: Съвсем скоро: САЩ предупредили Персийския залив да се готви за "интензивна" война срещу Иран