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Два дрона в небето над Румъния: Изтребители и хеликоптер под тревога

01 ноември 2026, 10:19 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Два дрона в небето над Румъния: Изтребители и хеликоптер под тревога

Два дрона са навлезли неразрешено във въздушното пространство на Румъния в североизточната част на страната снощи. В отговор румънските военновъздушни сили са вдигнали във въздуха четири изтребителя F-16 и един хеликоптер IAR-330 SOCAT, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния (MApN), цитирано от БГНЕС. Заради инцидента е задействана системата за предупреждение на населението RO-Alert. Съобщения са изпратени до жителите на шест окръга – Яш, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакъу и Сучава. Според официалното съобщение на румънското военно министерство радарните системи са засекли два безпилотни летателни апарата, които са навлезли без разрешение в националното въздушно пространство. Още: Радев може да помага на Русия да атакува кораби, в делириум е: Подозрения в румънска телевизия

„За наблюдение и овладяване на ситуацията румънските военновъздушни сили вдигнаха от земята четири самолета F-16, намиращи се на бойно дежурство по мисията за въздушна полиция, от 71-ва авиобаза Къмпия Турзий и 86-а авиобаза Борча, както и хеликоптер IAR-330 SOCAT“, се посочва в съобщението на Министерството на националната отбрана.

Дроновете не са паднали

Снимка БГНЕС

Националният военен команден център е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU), за да бъдат предприети превантивни мерки за предупреждение на населението в шестте засегнати окръга. Още: Нито дума за Русия, но се включваме в инициатива на НАТО срещу заплахата от руски дронове

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По данни на военното министерство единият от дроновете е напуснал въздушното пространство на Румъния, докато вторият е бил засечен за последно в района между окръзите Васлуй и Бакъу. “Не са докладвани падания на летателни апарати“, уточняват от министерството. Мерките за предупреждение на населението са отменени в 19:19 часа местно време.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщава, че продължава постоянното наблюдение на въздушната обстановка в зоната на своята отговорност и поддържа връзка със съюзническите структури, които информира в реално време за развитието на подобни ситуации. Още: "Буквално едно пристанище ще изчезне": Какво ще стане, ако дрон дойде до брега

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Румъния Въздушно пространство дронове изтребители
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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