Шофирала пияна: Окончателно осъдиха Калина Сакскобургготска

Софийският окръжен съд окончателно призна Калина Сакскобургготска за виновна по обвинение за управление на автомобил след употреба на алкохол. Съдът потвърди решението на Районния съд в Самоков, постановено през април миналата година – осем месеца условна присъда и глоба в размер на 200 лева. Това показват данни от съдебните регистри, цитирани от в. "Сега".

Освен глобата, Сакскобургготска е осъдена да заплати и 17 953 лева – равностойността на автомобила, който е управлявала. Ако колата беше нейна собственост, тя подлежеше на конфискация съгласно последните изменения в Наказателния кодекс. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Инцидентът в Боровец

Дъщерята на бившия премиер и наследник на българските царе Симеон Сакскобургготски беше спряна за проверка на 19 август 2023 г. след лека катастрофа без пострадали. Тя е шофирала в района на хотел "Мура" в курорта Боровец. Районната прокуратура в Самоков образува бързо производство по случая. Още: Княгиня Калина разкри истината за завръщането си в България и защо е като Рамбо

Според първоначалната информация от МВР, Калина е била придружена от полицаи за даване на кръвна проба. По-късно обаче прокуратурата уточни, че тя е отказала кръвно изследване, а дрегерът е отчел 1,5 промила алкохол. Именно този резултат е послужил за обвинението. И двете съдебни инстанции са приели фактите за доказани.

Мотивите на съда

В решението на Софийския окръжен съд се посочва, че престъплението е извършено при форма на вината "пряк умисъл":

"Подсъдимата е съзнавала, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над допустимото, напълно е осъзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е последиците и е искала тяхното настъпване. Това се доказва и от действията ѝ – тя упорито е привеждала автомобила в движение неколкократно, а при пристигането на полицията е изпаднала в състояние на притеснение", пише в мотивите. Още: Княгиня Калина: Добре изчистена, с нисък процент мазнини и лека мускулатура (СНИМКА)

Инцидентът стана малко след влизането в сила на последните промени в Наказателния кодекс, които предвиждат конфискация на автомобили, управлявани от шофьори в нетрезво състояние. Затова и автомобилът "Сузуки", шофиран от Сакскобургготска, е бил иззет с протокол за доброволно предаване. Още: Княгиня Калина преди и след: От крехка принцеса до фитнес машина (СНИМКИ)

Реакциите на семейството

След случая съпругът на Калина – Китин Муньос, коментира, че ситуацията е преувеличена:

"При паркиране е ударила колата, виждате. Може да е изпила една чаша вино, но това не е пиене на алкохол. Инцидентът е малък. Превръща се в голям проблем, защото е княгиня Калина."

По думите му първоначално се твърдяло, че тя е била разстроена, защото едно от кучетата ѝ е избягало, а впоследствие се появила версия и за изчезнал папагал. Още: Първа инстанция осъди условно княгиня Калина, тя ще плати и стойността на блъснатата кола

Бившият премиер Симеон Сакскобургготски също реагира, като подчерта, че никой не е над закона:

"От доста малко стана нещо огромно. Но това са други причини. Най-накрая живеем в правова държава. Всеки е еднакъв пред закона. Това е много важно. Никой от тези, които сочат с пръст, обвиняват или злорадстват, не бива да го забравя. Като родител винаги боли. Да се надяваме, че нещата ще приключат."