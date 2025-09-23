Войната в Украйна:

Павилион за закуски горя в Равадиново

Павилион за закуски горя в Равадиново, съобщиха от ОДМВР - Бургас.

Случаят е от четвъртък. Около 13.40 ч. в Районно управление – Созопол е получено съобщение за горящ павилион за закуски, разположен в центъра на село Равадиново, стопанисван от 42-годишна жена от селото.

Огънят засегнал павилиона и по-голяма част от инвентара, съхраняван в него. Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство. ОЩЕ: Гори защитена местност край Дунав

