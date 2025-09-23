Съдът отхвърли исканията за отвод по делото "Коцев"

Апелативният съд започна гледането на мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Съдът отхвърли исканията за отвод по делото за кмета на Варна. Адвокат Ина Лулчева поиска отводи на двама съдии от състава на Апелативен съд София. Защитата на кмета поиска да се оттеглят съдиите Стефан Илиев - председател на състава, и Венелин Иванов - втори член, съобщи БНТ.

ОЩЕ: Варна в защита на Благомир Коцев: Пореден протест с искане за освобождаването му

По отношение на съдия Иванов, Лулчева се мотивира с твърдението, че той е бил съдия в Специализирания апелативен наказателен съд и е бил лична засегнат от политическото решение на ПП-ДБ да бъде закрито специализираното правосъдие. А по отношение на съдия Илиев, Лулчева твърди, че той е избран в състава в нарушение на законовите изисквания за случаен подбор.

Отвод на предишния състав

Припомняме, че днес Софийският апелативен съд разглежда искане за изменение на мярката за неотклонение на задържания за корупция кмет на Варна Благомир Коцев. С решение на 12 септември тази година съдът остави Коцев в ареста.

ОЩЕ: Бившият ръководител на спецсъда също отказа да гледа мярката на Коцев

Молбата за излизане на Коцев от ареста трябваше да бъде разгледана на 18 септември, но ден по-рано съдиите, назначени по делото, си направиха отвод. Впоследствие беше определен нов съдебен състав.

В понеделник (22 септември) пък бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов излезе с пост в социалните мрежи, в който отново обяснява, че показанията му пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплаха. ОЩЕ: Ключовият свидетел срещу Коцев: Не съм го уличавал в извършване на престъпление