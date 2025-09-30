АКФ за "Хемусгейт": Осуетено разследване, отстранен прокурор и спрян сигнал срещу Сарафов с привкус на "Осемте джуджета"

През ноември 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) - най-важната в страната - е отстранен от разследването на казуса, станал известен като „Хемусгейт“, малко преди да внесе обвинителен акт от 400 страници в съда. Впоследствие той оспорва отстраняването си пред всички институции в прокуратурата и дори сигнализира за престъпления, евентуално извършени от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов и други прокурори - във връзка с разследването, твърди Антикорупционният фонд (АКФ). Системата на наказателно правосъдие обаче не реагира по никакъв начин, а обвинителният акт, който Занев подготвя, така и не достига до съдебната зала.

„Казусът е христоматиен пример не само за това как прокуратурата се проваля в ключовите разследвания на мащабни корупционни схеми, но и как институциите остават слепи и глухи при сигнали срещу високопоставени длъжностни лица", коментира новото разследване на АКФ Андрей Янкулов - бивш прокурор и понастоящем старши правен съветник към Антикорупционния фонд. "Вярваме, че е в обществен интерес по този казус да има пълна прозрачност. Затова днес публикуваме информация за липсата на институционална реакция от страна на Върховния касационен съд (ВКС) и СГП по твърденията на прокурор Ивайло Занев, които уличават високопоставени прокурори".

Казусът с "Хемусгейт"

Припомняме, че основен обвиняем по делото е бившият футболен съдия Борислав Колев. Той беше обвинен за изпиране на над 53 млн. лв., предназначени за строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус". В края на 2021 година стана ясно, че Колев е човекът, при когото са пристигнали всички пари, изтеглени на 52 трансакции между юни 2020 и септември 2021 г., след като са били пренасочени по сметки на кухи фирми. Според прокуратурата Колев е участвал в създаването на мрежа от такива фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители.

Снимка: МРРБ

Обвиняемият за пране на пари по делото започна да посочва и други участници в схемата още през май 2022 година. Той е съобщил кой е човекът, който е вземал парите, след като са били теглени от банката. Разказал и за друг мъж, който е организатор в схемата - Георги Георгиев. Твърди, че той го е придружавал при тегленето на милионите от сметки на кухи фирми.

Разследването за източените милиони приключи през август 2023 г., но и до момента няма почти никаква яснота какво се случва оттук насетне. Едва през юни 2025 г. излезе информация, че делото е разделено – процесуален похват, често използван за "смачкване" на чувствителни казуси, посочват от АКФ. А част от обвиненията за длъжностно присвояване са свалени.

"Осуетено разследване"

През октомври 2023 г. прокурор Занев приключва работата си по обвинителен акт срещу деветимата обвиняеми по финализираното разследване. Милионите са авансово платени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и преведени чрез държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД към частни компании чрез инхаус процедури. Огромна част от парите са изтеглени в брой и безследно изчезват.

Месец по-късно, когато обвинителният акт трябва да бъде внесен в съда, Занев и другите двама наблюдаващи прокурори по производството внезапно са отстранени. Решението е на тогавашния зам.-апелативен прокурор и настоящ временен градски прокурор на София Емилия Русинова, както съобщава разследващата медия BIRD.BG. Името ѝ е свързвано с „Осемте джуджета“, където според свидетелство на бившата съпруга на Петьо Еврото - Любена Павлова, Русинова редовно е получавала пари и задачи от Петьо Петров – Еврото. Според BIRD.bg и "БОЕЦ" Русинова е част от архива на издирвания бивш следовател.

Снимка: Емилия Русинова, БГНЕС

Тримата прокурори оспорват отстраняването си, но възраженията им не са уважени от прокурор от Върховна касационна прокуратура (ВКП) и зам.-главния прокурор Мария Павлова, съобщава АКФ. Павлова впоследствие беше служебен министър на правосъдието в кабинета на Димитър Главчев.

Сигнал до специалния прокурор за евентуален подкуп

На 6 ноември 2024 г. Ивайло Занев подава сигнал до специалния прокурор по разследване на главния обвинител и заместниците му - Даниела Талева, с копие до председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Той иска проверка за евентуално извършени престъпления като подкуп или действия против правосъдието от и. ф. главния прокурор и/или прокурори от ВКП, Апелативна прокуратура - София и Софийска градска прокуратура, свързани с надзора върху разследването по „Хемусгейт“.

Причината са поредица от събития по делото: Занев е отстранен, а новият екип прокурори прекратява наказателното производство срещу част от обвиняемите и се издига кариерно. Занев заявява, че действията на новия екип потвърждават подозрението му, че отстраняването му е целяло да „се осуети наказателното преследване спрямо част от обвиняемите лица и за част от престъпленията, и да се забави максимално дълго внасянето на разследването в съда - и то вероятно само с обвинение/я спрямо онези лица, за които може да се предположи, че са имали по-второстепенна/периферна, изпълнителска роля в реализирането на схемата“.

Снимка: Борислав Сарафов, БГНЕС

"Фактът, че сигналът идва от прокурор, който разполага със задълбочени и конкретни знания не само за конкретното разследване, но и за практиките в прокуратурата въобще, изисква сериозна институционална реакция. Особено значимо е, че Занев официално сигнализира срещу главния прокурор – постъпка без аналог в изключително йерархичната система на прокуратурата", коментира Андрей Янкулов.

Отказ от реакция

Сезираните институции по същество отказват да реагират по сигнала. На 30 януари 2025 г. зам.-председателят на ВКС Лада Паунова, която трябва да извърши първоначалната преценка дали сигналът на Занев трябва да се изпрати на специалния прокурор, или е явно необоснован, го препраща към СГП, аргументирайки се с липса на конкретни данни за съпричастност на Сарафов, посочват от АКФ. Докато Паунова за три месеца достига до заключението, че прокурор Занев не излага нищо повече от необосновани твърдения, прокурор Йордан Петров от СГП, който в този период традиционно се произнася по преписките за престъпления от магистрати, прави същата преценка за два дни и отказва разследване, определяйки сигнала като „съмнения, внушения и предположения“.

Снимка: АПИ

Йордан Петров е наблюдаващият прокурор по делата за "Осемте джуджета" и "Нотариуса". Това лято той се изкачи във върховната прокуратура.

„За страничен наблюдател е трудно да каже категорично дали наказателното преследване по „Хемусгейт“ е осуетено. Но трябва да се признае, че за това има сериозни индикации – като например смяната на екипа наблюдаващи прокурори, непосредствено след като разследването е приключено, последвана от сваляне на част от обвиненията и скоростно кариерно израстване на някои от новите наблюдаващи прокурори“, добавя Андрей Янкулов.

„Публичният интерес изисква прозрачност – защото става дума не просто за това, че от строежа на магистрала "Хемус" са източени милиони, а за начина, по който се работи по ключови дела в българското правосъдие", коментира директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев.

