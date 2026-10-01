"Да оставим сложните обяснения по-встрани": Теза, че убийството на Филипов е непрофесионално

Докато няма повече подробности по темата, няма нужда да се мисли в по-сложни варианти. Така Тихомир Безлов, експерт по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията, коментира евентуалните мотиви за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Безлов се въздържа от анализ в посока за политическо преразпределение на властта, свързано с поредно знаково убийство.

Според него вероятно става въпрос за някакъв бизнес конфликт за дружество.

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"Но няма официално потвърждения за задържането, нито за мотивите, нито за оръжието. Има много неясноти. Вчера се избягваха детайлите, но имаше реплика, че има оперативна следа", добави той.

"Стана ясно, че заподозреният му е бивш съученик и са били приятели. Биографията му е много богато криминална. Първото впечатление е, че това е типичното убийство на човек с големи финансови възможности и политически контакти. Ако тази версия издържи, изглежда като непрофесионално убийство. Всякакви интерпретации за сложни обяснения засега е хубаво да ги оставим по-встрани", призова Безлов.

По думите му има много противоречия около Филипов. "За разлика от повечето големи бизнесмени, той наистина се движи без охрана. Ако погледнем един равностоен бизнесмен, обикновено говорим за бронирани автомобили, платена охрана. Това веднага направи впечатление", добави той.

"Ако погледнете конфликта му с Петлешков, там има съвсем директни изказвания, в които той казва, че Петлешков контролира контрабандните канали на цигари в Пловдив, но покрай този конфликт има това негово изявление, че се страхува за живота си. Имаме и нов епизод преди 2-3 месеца, че Петлешков е направил феодално имение в Пловдив", уточни още Безлов.

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