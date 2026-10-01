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Криминалист изложи нова версия за убийството на Илиян Филипов

01 октомври 2026, 8:56 часа 980 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv/Facebook
Криминалист изложи нова версия за убийството на Илиян Филипов

Действително трябва да се работи по всички версии. Дори да имаме заловен заподозрян, както в конкретния случай, докато не се изясни мотивацията му и дали наистина има пряка връзка на база веществени доказателства - всичко остава възможно. Това заяви криминалистът Иван Савов пред bTV във връзка с убийството на бизнесменът Илиян Филипов. Още: Гълъб Донев разкри дарител ли е на "Прогресивна България" убитият Илиян Филипов

Нова версия

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Това, което е интересно в случая, е начинът, по който е извършено деянието - два изстрела от близко разстояние, означава, че е имало пряка визуална комуникация, а може би дори и вербална. Подобен тип деяния обикновено говорят за личен мотив, смята Савов, според когото може да се говори за нова версия в убийството на боса на Ботев Пловдив.  

"Професионалист би стрелял с дълго оръжие от известна дистанция, много вероятно със заглушител, за да има време да се изнесе от мястото. И в никакъв случай не би оставил следи или по-скоро би положил всички възможни усилия да няма следи от него. Лично аз подозирам, че мотивът е личен, отколкото свързан с бизнеса. По-скоро не говорим за поръчково убийство", продължи тезата си криминалистът.

На въпрос защо заподозреният за убийството на Филипов е изглеждал спокоен при задържането си, Савов коментира: "Това говори две неща - или човекът напълно съзнава какво е извършил и е очаквал да бъде задържан. Или, на второ място, е сигурен, че не е той и смята, че някой го е натопил".

"Човек с толкова мащабен бизнес е възможно да има неограничен брой конфликтни точки с различни лица. Това прави много трудно всяко смилено предположение къде точно нещата са стигнали до такава крайна степен", коментира адв. Людмил Рангелов.

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Всеки, който е поръчан и набелязан, независимо с каква охрана се движи, в един момент остава открит. Ако има сериозен мотив някой да го убие - и с охрана, и без охрана такъв ще бъде резултатът, добави още той.

Аз имам много сериозни резерви към твърдението, че това е извършителят, каза адв. Рангелов за задържаният вчера в София Славчо Мегеров. "Той изглежда удобният човек с много богато криминално минало. От друга страна - той е изключително опитен в общуването с органите на МВР", посочи още той.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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