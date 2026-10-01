Издирваният за убийството на Филипов беше описван като "слаб и висок". Като видях арестувания, вече и аз ще викам, че съм слаба и висока

Издирваният за убийството на Илиян Филипов беше описван цял ден като "слаб и висок". След като видях арестувания вече и аз ще викам, че съм слаба и висока.

Това коментира журналистът Полина Паунова по отношение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Тя адресира коментарите, че на записи от камери се вижда слаб и висок мъж, а задържаният според мнозина е по-нисък и едър.

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Арестуваният е бивш служител на убития в Пловдив Филипов. Става въпрос за Славчо Мегеров, който е добре познат на МВР.

"Има достатъчно много данни, че той системно се занимава с кражби и грабежи в предходен период и има данни, че има отношение към поръчково убийство. Това определено е факт, с който аз съм запознат. Преди около петнайсетина години има твърдение, че е поел поръчка за физическо лице, която поръчка обаче не е била реализирана, защото са били събрани данни, достатъчно данни, че има такава поръчка и явно е изтекло към него", коментира по-рано журналистът от BIRD Димитър Стоянов относно задържания снощи предполагаем физически убиец на Илиян Филипов.

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