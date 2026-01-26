След катастрофа: Трима младежи в интензивното

Момичета на 20 и 19 години и момче на 21 години са настанени с политравми в интензивното хирургично отделение на Университетската болница „Канев“ след катастрофата, която затвори пътя между Русе и село Червена вода вчера. Това съобщи за БТА Стела Кръстева от лечебното заведение.

Общо шест души се наложи да получават болнична помощ след катастрофата.

На младежите, които са били в един от двата автомобила, им предстоят снимки и образни изследвания за пълно изясняване и диагностициране на състоянието им.

Другите пострадали при инцидента са мъж на 45 години, който е получил фрактура на дясното ходило, както и деца на 10 и 14 години, които са леки ортопедични травми и повърхностни рани и охлузвания. След обработване на травмите им, те са освободени за домашно лечение.

