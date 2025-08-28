След като го върнаха у нас: Разпитват Паскал в КПКОНПИ

Предстои соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал да бъде разпитан в Антикорупционната комисия, която води разследването, предаде bTV. Вчера Паскал бе предаден на българските власти. Сърбия го екстрадира повече от година след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там. Още: Опънал чадър над контрабанден канал на Паскал: Белезници за шефа на митницата в Пловдив

Паскал е с повдигнато обвинение

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.

С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста. На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.

Връщането на Паскал в България

Паскал беше върнат в България при пълна конспиративност. Сръбските власти са го предали на служители на Съдебна охрана, на място, недостъпно за медиите, които бяха на пункта "Калотина". Това стана година след издаването на Европейска заповед за ареста му - време, през което Николов беше за четири месеца и половина в местен арест, а след това - под домашен арест. По твърдения на неговата адвокатка, той е напуснал България миналия март за лечение. Не е знаел, че е разследван, а и самото разследване на Антикорупционната комисия стартира на 4 април 2024 година с претърсвания на множество адреси, включително и свързани с него. Последваха арестите на Петя Банкова и бизнесмените Стефан и Марин Димитрови. Първоначално Живко Коцев беше защитен свидетел, а после стана обвиняем. Започна и издирването на Николов - първо у нас, а след това и с Европейска заповед за арест. Всички те са обвинени за участие в организирана престъпна група за контрабанда. По твърдения на адвокати на обвиняемите, заради отсъствието на Николов, делото на практика е било замразено.

Известно оживление имаше миналия октомври, когато Петя Банкова излезе от ареста. Дни преди това тя даде обяснения пред разследващите, в които намеси в контрабандната схема имената на бившите министри - на финансите Асен Василев и на вътрешните работи Бойко Рашков. Говори и за ключовата роля в групата на Паскал.

Самият Никола Николов отричал да познава Банкова, коментираните политици, Живко Коцев и Стефан Димитров. Единственият с когото се е познавал, тъй като са от Хасково, е Марин Маринов, каза адвокат Галя Гълъбова.

