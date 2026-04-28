Спорт:

След сблъсък с трактор: Мъж загина в Пловдивско

28 април 2026, 10:59 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След сблъсък с трактор: Мъж загина в Пловдивско

Мъж е загинал рано тази сутрин при катастрофа на пътя между селата Стряма и Калековец в община Раковски, област Пловдив.

От полицията в Пловдив уточняват, че сблъсъкът е станал минути след 5.30 ч. извън населено място, предава БНР.

Според предварителната информация лек автомобил "Форд" се блъснал в задната част на трактор. Пристигналият екип на спешна помощ констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата.

Местопроизшествието е запазено, предприет се оглед.

Създадена е организация за обход през ДЛС "Чекерица".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По случая е образувано досъдебно производство, разследват се причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа Трактор полиция загинал
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес