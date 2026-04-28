След сблъсък с трактор: Мъж загина в Пловдивско

Мъж е загинал рано тази сутрин при катастрофа на пътя между селата Стряма и Калековец в община Раковски, област Пловдив.

От полицията в Пловдив уточняват, че сблъсъкът е станал минути след 5.30 ч. извън населено място, предава БНР.

Според предварителната информация лек автомобил "Форд" се блъснал в задната част на трактор. Пристигналият екип на спешна помощ констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата.

Местопроизшествието е запазено, предприет се оглед.

Създадена е организация за обход през ДЛС "Чекерица".

По случая е образувано досъдебно производство, разследват се причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.

