След сблъсък с трактор: Мъж загина в Пловдивско

Мъж е загинал рано тази сутрин при катастрофа на пътя между селата Стряма и Калековец в община Раковски, област Пловдив.
От полицията в Пловдив уточняват, че сблъсъкът е станал минути след 5.30 ч. извън населено място, предава БНР.
Според предварителната информация лек автомобил "Форд" се блъснал в задната част на трактор. Пристигналият екип на спешна помощ констатирал смъртта на мъжа зад волана на колата.
Местопроизшествието е запазено, предприет се оглед.
Създадена е организация за обход през ДЛС "Чекерица".
По случая е образувано досъдебно производство, разследват се причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.
