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След токов удар: 14-годишно момче е в тежко състояние

04 юни 2026, 15:54 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След токов удар: 14-годишно момче е в тежко състояние

Полицията в Ямбол разследва инцидент, при който 14-годишно момче е пострадало при токов удар. Детето е с причинена телесна повреда, откарано е за лечение в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера, около 12:30 часа, на ул. „Росица" в областния град.

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Извършен е оглед, разпитани са свидетели. За БТА от полицията уточниха, че става въпрос за битов инцидент

Момчето е в тежко състояние, прието е за лечение в отделението по анестезиология и интензивно лечение на Многопрофилната болница „Св. Пантелеймон" в Ямбол, съобщиха от лечебното заведение.

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болница Токов удар тежко състояние пострадало дете
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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