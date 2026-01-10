Стана №1 в България, а след минути се класира на финал с победа над съперник, който е с 300 места по-напред!

Какъв ден само за 17-годишната ни тенис надежда Иван Иванов! Той спечели приза за "Най-добърт млад спортист на България", но нямаше възможност лично да го получи, защото трябваше да запише поредната си невероятна победа в Испания. Минути след приключването на церемонията световният шампион при юношите за 2025 година надви драматично с 2:0 сета (7:5, 7:6 (5)) Иманол Лопес Морийо, който е с около 300 места по-напред в ранглистата на ATP.

Какъв ден само за 17-годишната ни тенис надежда Иван Иванов!

По този начин българинът се класира за финала на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор. Двубоят продължи два часа и 48 минути и предложи драматични обрати, пропуснати мачболи и впечатляващ характер от страна на младия ни национал за Купа "Дейвис".

ОЩЕ: Тенис талантът Иван Иванов е най-добрият млад спортист на България за 2025 година!

Иванов, който е №942 в мъжката ранглиста, допусна пробив за 2:3 и изостана с 3:5 в първия сет, но не се предаде. Той вдигна нивото, отрази два сетбола при 4:5 и спечели четири поредни гейма, за да направи обрат - 7:5. Вторият сет беше още по-драматичен.

Българинът дръпна в началото за 4:2, но намиращият се на 665 място в класацията на ATP Морийо се върна в мача и изравни - 4:4. При 5:4 в полза на тийнейджъра последваха три мачбола, които 26-годишният испанец успя да спаси. Иманол Лопес Морийо дори стигна до пробив и сервира при 6:5 за трети сет, но тогава Иванов върна брейка и вкара сета в тайбрек.

В него националът взе аванс от с 6:4 точки, пропусна първата възможност да затвори мача, но при следващата не сбърка и триумфира. В мача за титлата Иван Иванов ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между руснаците Павел Лагутин (номер 6 в схемата) и Ярослав Демин (номер 7).

В ПРЕДНИЯ КРЪГ: 17-годишният Иван Иванов продължава да мачка! Победи съперник, който е с 200 места по-напред