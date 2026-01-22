След убийството в изборната нощ: Семейството на жертвата търси обезщетение от ЦИК

Близките на жена – член на секционна избирателна комисия, която беше убита след приключване на изборния ден на 27 октомври 2024 г. в столичния квартал „Младост“, са поискали парично обезщетение от Централната избирателна комисия (ЦИК). Това се казва в писмо, прочетено по време на заседание на комисията. ОЩЕ: Откриха труп на жена в столичния кв. "Младост"

Трудова злополука

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова съобщи, че в комисията е постъпила преписка, препратена по компетентност от Столична община – район „Младост“, по заявление за изплащане на обезщетение за трудова злополука, подадено от наследниците чрез адвокат-пълномощник.

По случая Националният осигурителен институт (НОИ) е издал разпореждане, с което инцидентът е приет за трудова злополука. Към преписката са приложени и становища на НОИ, както и решения на административни съдилища по сходни казуси. Според Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е, когато е станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер.

Председателят на ЦИК каза, че членовете на секционните избирателни комисии получават възнагражденията си чрез общините, които подават и осигурителната информация за тях за сметка на държавния бюджет. Според установената практика от значение е кой изплаща възнагражденията и подава данните към Националния осигурителен институт, а не органът, който назначава съставите на комисиите.



Председателят на ЦИК обясни, че се очаква на следващо заседание комисията да обсъди изпращането на допълнително становище до кмета на район „Младост“, с копие до кмета на Столична община.

За убийството

Припомняме, че обвиняем за убийството е 43-годишният Михаил Ценков. Инцидентът стана в столичния квартал "Младост“, а тялото на Стоименка Дякова бе открито със следи от насилие. Жената бе член на избирателна комисия.

Тя се е прибирала с транспорт след изборите от секционна избирателна комисия (СИК). Пожелала е да бъде оставена на спирка наблизо до блока, в който живее. В разстоянието между спирката и входа е нападната.



Мъжът е бил осъждан многократно, като първите присъди датират от 2000-ата година. Първоначално е за кражба, след това за грабежи и изнасилване. През 2005 година извършва убийство, за което пред 2009 година влиза в затвора с присъда от 19 години. Излязъл е на 2 септември 2024 г., като оттогава е живял при негови близки.

Пред полицията обвиняемият е заявил, че е щял да продължава да извършва убийства, докато не бъде заловен, защото искал отново да влезе в затвора.