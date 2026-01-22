Спорт:

След убийството в изборната нощ: Семейството на жертвата търси обезщетение от ЦИК

22 януари 2026, 13:49 часа 342 прочитания 0 коментара
След убийството в изборната нощ: Семейството на жертвата търси обезщетение от ЦИК

Близките на жена – член на секционна избирателна комисия, която беше убита след приключване на изборния ден на 27 октомври 2024 г. в столичния квартал „Младост“, са поискали парично обезщетение от Централната избирателна комисия (ЦИК). Това се казва в писмо, прочетено по време на заседание на комисията. ОЩЕ: Откриха труп на жена в столичния кв. "Младост"

Трудова злополука

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова съобщи, че в комисията е постъпила преписка, препратена по компетентност от Столична община – район „Младост“, по заявление за изплащане на обезщетение за трудова злополука, подадено от наследниците чрез адвокат-пълномощник. 

По случая Националният осигурителен институт (НОИ) е издал разпореждане, с което инцидентът е приет за трудова злополука. Към преписката са приложени и становища на НОИ, както и решения на административни съдилища по сходни казуси. Според Кодекса за социално осигуряване трудова злополука е, когато е станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер.

Председателят на ЦИК каза, че членовете на секционните избирателни комисии получават възнагражденията си чрез общините, които подават и осигурителната информация за тях за сметка на държавния бюджет. Според установената практика от значение е кой изплаща възнагражденията и подава данните към Националния осигурителен институт, а не органът, който назначава съставите на комисиите.

ОЩЕ: Грабеж и убийство: Първоначалната версия за откритото тяло на жена в София

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Председателят на ЦИК обясни, че се очаква на следващо заседание  комисията да обсъди изпращането на допълнително становище до кмета на район „Младост“, с копие до кмета на Столична община.

За убийството

Припомняме, че обвиняем за убийството е 43-годишният Михаил Ценков. Инцидентът стана в столичния квартал "Младост“, а тялото на Стоименка Дякова бе открито със следи от насилие. Жената бе член на избирателна комисия.

Тя се е прибирала с транспорт след изборите от секционна избирателна комисия (СИК). Пожелала е да бъде оставена на спирка наблизо до блока, в който живее. В разстоянието между спирката и входа е нападната.

ОЩЕ: Оставиха в ареста мъжа, убил жена в "Младост"

Мъжът е бил осъждан многократно, като първите присъди датират от 2000-ата година. Първоначално е за кражба, след това за грабежи и изнасилване. През 2005 година извършва убийство, за което пред 2009 година влиза в затвора с присъда от 19 години. Излязъл е на 2 септември 2024 г., като оттогава е живял при негови близки.

Пред полицията обвиняемият е заявил, че е щял да продължава да извършва убийства, докато не бъде заловен, защото искал отново да влезе в затвора.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
ЦИК обезщетение убийство Младост избори убита жена
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес