Следа от издирваното момиче във Витоша

08 ноември 2025, 16:14 часа 702 прочитания 0 коментара
Следа се е появила от 20-годишното момиче, което планинските спасители издирват от вчера. Камера около хижа "Алеко" е засякла издирваната, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Жената е в неизвестност от коло 17.00 часа на 6 ноември. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.

Издирването продължава

Издирването на момичето беше подновено тази сутрин. Вече са обходени  пътеките в района на Бояна. В търсенето са участвали кучета и хора. Момичето е търсено и с помощта на дронове във високите части на планината. 

С цел да се избегне хаотично струпване на много хора, акцията се ръководи от щаба на ПСС, заедно с МВР и останалите институции, обясняват от ПСС.

Коя е издирваната? 

По информация на МВР издирваната е Стефани Сурчева, на 20 години, висока 172 см, с кафяви очи, с нормално телосложение, черна къса коса. Облечена е с дълго, бяло яке, светлокафяв анцуг, обута в сиви туристически обувки.

"Към момента не можем да правим прибързани заключения, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов по повод издирваното в планината Витоша момиче. ОЩЕ: С хора, кучета и дронове: Продължава издирването на изчезнало във Витоша момиче

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Издирване Витоша спасяване ПСС
