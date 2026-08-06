Солено пиянство: Мъж отнесе 100 евро глоба за хулиганство на плажа

Районният съд във Варна наложи глоба от 100 евро за проява на дребно хулиганство, предава БНР. Случаят на хулиганска проява се разиграва на централния плаж във Варна сутринта на 5 август т. год. 37-годишен, след употреба на алкохол, започнал да притеснява плажуващи, които се оплакали от поведението му на спасителите и търсели съдействие да бъде извикана полиция. Още: Присъда и 500 лв. глоба за шофьор, нарекъл полицай - "джендър" във Facebook

Мъжът приближил спасителния пост и продължил да се държи неадекватно, като псувал и отправял множество обидни изрази както към спасителите, така и към околните туристи и хората от близкото заведение. Решението на Варненския районен съд подлежи на обжалване в 24-часов срок, като в случай на жалба производството пред окръжния съд е насрочено за 11 август от 13 часа. Още: Жена обижда и заплашва полицаи в София