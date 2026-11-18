Работи се за изцяло нов модел на заплащане в съдебната система, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с ръководствата на Съюза на съдиите в България, Българската съдийска организация, Асоциацията на жените съдии в България, Независимото сдружение на българските прокурори, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите в България и съдебният администратор на Софийската районна прокуратура, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Срещата е продължение на дискусията, проведена преди дни с представляващия Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния касационен съд, и.ф. председател на Върховния административен съд, и.ф. главен прокурор и двете организации на съдебните служители - Националното сдружение на съдебните служители и Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

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На срещата министър Найденов посочи, че макар през 2027 г. заплатите на магистратите да останат в досегашния си размер, се работи по нов модел на заплащане. По отношение на магистратите ще бъде преодоляна ножицата във възнагражденията между най-ниско и най-високо ниво, а по отношение на съдебните служители ще бъде направен анализ на кадровата обезпеченост. „90% от бюджета на съдебната власт е предназначен за заплати. Досегашните придобивки няма да бъдат намалявани – нито за съдии, нито за прокурори, следователи или съдебни служители. За да се пристъпи към увеличаване на възнагражденията обаче трябва да намерим вътрешни механизми за оптимизиране. Един от вариантите е процентното съотношение – да се изчисли колко процента е най-високо при най-ниските възнаграждения, и обратно – колко да е най-ниският процент при най-високите заплати. Иска ми се да действаме с мисъл за напред, а не стихийно, и да си подадем ръка, за да постигнем устойчивост“, заяви правосъдният министър по време на срещата, цитиран в пресъобщението.

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Министър Найденов се обърна към участниците с призив проблемите в съдебната система да се решават съвместно и чрез диалог. Той посочи, че магистратите могат да издържат трудната в бюджетно отношение 2027 г. без актуализация на заплатите, но възнагражденията на съдебните служители трябва спешно да се индексират. Около това становище се обединиха ръководствата на съсловните организации на съдии, прокурори и следователи по време на срещата с правосъдния министър. Представителите на съсловните организации единодушно заявиха готовност да се включат в инициативите и работните групи на Министерството на правосъдието, за да се намери оптимален вариант както по отношение на заплащането, така и по отношение на натовареността и кадровата обезпеченост, допълват от министерството.

Според Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) е необходима цялостна реформа, която свързва финансирането с реалната натовареност, организацията на труда и качеството на правосъдието. Тя трябва да включва справедлива политика за възнагражденията, мерки за задържане на подготвените кадри, премахване на дублиращите се дейности и дигитализация, която действително намалява административната тежест. Механичното орязване на разходи не е реформа. Прехвърлянето на повече работа върху по-малко хора също не е реформа. Промените трябва да стъпват върху ясни данни и оценка на последиците за работещите и за гражданите, съобщиха от пресцентъра на АПБ.

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Лидия Георгиева от Асоциацията на жените съдии в България постави въпроса за компенсациите за сметка на личните осигурителни вноски. В отговор Министър Найденов заяви, че дискусията за уеднаквяване на практиката за компенсации ще бъде продължена с новия състав на ВСС.

Атанас Атанасов от Съюза на съдиите в България изтъкна, че през 2022 г. право на глас при избора на ВСС са имали 2197 съдии, а тази година броят им е бил 2275. Той подчерта, че ВСС следва да направи анализ на незаетите бройки на съдии и съдебни служители, така че да могат да се реализират икономии. Съдия Атанасов припомни, че накрая на всяка бюджетна година има резерви, които се разпределят. Той също отбеляза несправедливите възнаграждения и разпределение на ресурси на служители и съдебни помощници и се обяви за свиване на ножицата на възнагражденията между най-ниското и най-високо ниво в системата, пише още в прессъобщението.

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На срещата бяха дискутирани и измененията в Закона за съдебната власт. В отговор министър Найденов заяви, че предстои анализ на становищата по законопроекта, чийто срок за обществено обсъждане изтече на 16.11.2026 г. Той посочи три от най-важните теми в законопроекта: командироването, защитата на магистрати, които не са получили несменяемост, и конкурсите. Според него тази реформа следва да е част от институционалния диалог с ВСС.