Деца пребиха свой съученик в берковското село Замфирово. Побоят е станал във вторник (17 ноември) след като децата си тръгнали от уилище. Пострадалото 11-годишно момче е открито в безпомощно състояние, а семейството твърди, че е бито с дървени пръти, метална тръба и бокс. Бабата на детето Татяна Тодорова разказа в ефира на Нова телевизия, че детето било преследвано от тритам негови съученици, които впоследствие го настигнали на поляна извън селото.

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По нейния разказ те го събарят на земята и започват да го бият. След това го събличат гол, унижават го и го бият колкото могат. По думите ѝ нападателите използвали дебело дърво, пръчки, метален предмет и бокс.

Семейството показа и дрехите на детето, които са били намерени след нападението. "Анцугът му целият е скъсан. Не искам да го показвам, защото е в много лошо състояние", казва тя.

Близките на пребитото дете твърдят, че момчето е със синини по тялото, а един от предните му зъби се клати след нанесените удари. Те са извадили медицинско.

"Детето е много травмирано и не може да разкаже добре всичко, което се е случило", каза още бабата. По нейни думи нападението е било прекратено едва след намесата на друго дете. Пострадалото дете отказва да се върне в училище.

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По случая вече е свикан координационен съвет. По информация на институциите с децата ще работи психолог, а социалните служби са провели разговори с всички замесени. Очаква се проверката да установи точните обстоятелства около инцидента и дали ще бъдат предприети допълнителни мерки.