Бивши ръководители в системата на МВР са помагали за укриването на доказателства и следи от извършители на знакови убийства в България. Сред случаите, по които има такива данни, са разстрелите на Мартин Божанов-Нотариуса и Алексей Петров. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в интервю за онлайн канала "Дневен Ред" на журналистите Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

"Назад във времето има данни служители на МВР да са подпомагали укриването на доказателства, свързани с убийства. Част от убийствата смятам, че не са разкрити по причина, че служители на МВР тогава, към онзи момент, са подпомагали укриването на доказателства и са подпомагали укриването на извършителя", посочи Демерджиев.

По думите му не става въпрос за един или два случая, а за поредица от знакови убийства в различни части на страната. Министърът отказа да разкрие повече подробности, тъй като в момента МВР работи по събирането на доказателства, които да позволят на виновните да понесат отговорност. Още: Министърът отряза искането на МВР за по-високи заплати с новия бюджет - други сектори имат да "догонват"

Подозренията са насочени към бивши ръководители в полицията

Демерджиев уточни, че става дума за конкретни лица, заемали ръководни позиции в структурите на МВР, които са участвали в разследването на убийствата.

"Конкретни хора, които в определен момент са заемали ръководни постове в системата, които са подпомагали процеса по прикриване на улики и доказателства", обясни вътрешният министър.

Той потвърди, че подобни данни има и за разследванията на убийствата на Мартин Божанов-Нотариуса и Алексей Петров.

Убийствата на Нотариуса и Алексей Петров остават неразкрити

Мартин Божанов-Нотариуса беше застрелян в главата в началото на 2024 г. пред жилищен комплекс в столичния квартал "Горна баня", където живееше. Името му придоби широка публичност след разследване на Антикорупционния фонд (АКФ), в което бившата Мис България Ивайла Бакалова разказа, че Божанов е поискал от нея поне 100 000 евро, за да съдейства за освобождаването от ареста на нейния партньор - бизнесмена Веселин Денков. Още: "Ние сме над половин милион, сигурността е скъпа": В МВР искат заплатите им да бъдат увеличени, заплашват със синдикални действия

Преди това срещу Божанов имаше и сигнали за заплахи към съдиите Цветко Лазаров и Владислава Цариградска.

След убийството му стана известно, че той е поддържал заведението "SS Club", посещавано от магистрати, основно от закритите специализирани съдилища и прокуратури. Посетителите са влизали с персонални карти. Разследващите бяха критикувани, че са влезли в клуба едва седмица след разстрела. Появиха се и информации, че телефоните на Божанов са били изтрити.

По този повод Демерджиев заяви, че други хора ще трябва да отговорят на въпросите за съдържанието и съдбата на телефоните.

Алексей Петров беше убит на 16 август 2023 г., докато се разхождаше в гориста местност в столичния квартал "Драгалевци". И в този случай разследването не доведе до установяване на извършителя.

МВР търси и евентуалния поръчител на покушението срещу Илиян Филипов

В интервюто вътрешният министър коментира и разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. По случая вече бяха задържани двама души - Славчо Мегеров, обвинен за физически извършител на покушението, и Атанас Дечев, за когото прокуратурата твърди, че му е помагал. Още: Демерджиев: Сметната палата не откри нарушение в недекларираните полети на Делян Пеевски

По думите на Демерджиев работата по случая продължава, като целта е да бъде установен целият кръг от съучастници, включително евентуалният поръчител на престъплението.

"Виждате, че работата продължава. След като задържахме физическия извършител, задържахме и помагача. Целта е да се установи целият кръг от съучастници. Целта е да се работи с тях, с тяхното обкръжение", заяви вътрешният министър.