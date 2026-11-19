Съдът в Пловдив остави в ареста Атанас Дечев, привлечен като обвиняем в помагачество по делото за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд. Заседанието по мярката за неотклонение се проведе при закрити врата по искане на защитника на Дечев, за да не бъдат разкривани факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото.

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Атанас Дечев беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджик. Той е привлечен като помагач на сочения за физически извършител на убийството Славчо Мегеров. Според прокуратурата Дечев му е помагал с логистиката.

Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров, като са го проследили през камерите в целия град и са видели как сменя два автомобила и пътува с личното си "Ауди" към столицата, където беше задържан. По данни на разследващите двамата се познавали от години. Една от основните версии, по които се работи, е свързана с неуредени финансови отношения.