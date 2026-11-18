Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) съвместно с Националната агенция за приходите (НАП) провежда операция, свързана с фирми за бързи кредити. Действията се извършват в шест града в страната, включително и в столицата. В хода на операцията се проверяват и данни за пране на пари чрез офшорни компании, съобщава БНТ.

Повече информация по операцията ще бъде съобщена на по-късен етап.

ОЩЕ: Бързите кредити бележат двуцифрен ръст за година

В средата на ноември тази година службите и прокуратурата проведоха и други мащабни акции срещу финансови схеми и пране на пари – включително разследване за преводи на над 10 млн. евро през фирми фантоми в София и операция на ГДБОП и НАП в Перник срещу група, укривала доходи и прала пари чрез строителство и имоти.

На фона на зачестилите сигнали за злоупотреби в сектора, през октомври бяха придвижени и промени в Закона за потребителския кредит, целящи по-строг регулаторен надзор върху условията, при които фирмите отпускат бързи заеми.

По-рано от Българската народна банка отчетоха 16% годишен ръст при бързите кредити. Данните на БНБ сочат, че вземанията по заеми на дружествата за бързи кредити нарастват с 16% на годишна база и достигат 4,446 млрд. евро към края на третото тримесечие на 2026 г. Увеличението спрямо септември миналата година е с 612,3 млн. евро, а спрямо края на юни 2026 г. ръстът е с 3,9% (168,7 млн. евро).