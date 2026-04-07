Стрелял близо до непълнолетни: Мъж с обвинение за хулиганство

07 април 2026, 15:46 часа 327 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за извършени хулигански действия. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет

Според събраните до момента доказателства на 03.04.2026 г. около 22,30 часа в близост до заведение в ж.к. „Надежда“ в гр. София, обвиняемият Т.С. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиненият е стрелял с пистолет в близост до непълнолетни момчета.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 1 НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

Т.С. е осъждан, но е реабилитиран. Той е задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Днес, 07.04.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе в съда искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Стрелба Хулиганство обвинение задържане под стража
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес