Съдът крие осъден ли е депутат на Пеевски и бивш кадър на Борисов, възмущава се Bird.bg

Софийският апелативен съд (САС) цяла седмица крие дали има осъдителна присъда срещу депутата от ДПС Ново начало и бивш народен представител от ГЕРБ Димитър Аврамов - това написа в профила си във Facebook разследващият сайт Bird.bg.

Какъв е проблемът според журналистите? Че съдът тълкува превратно норма в българското законодателство, според която окончателна присъда не се публикува публично, докато прокурорът разреши. В случая с Аврамов обаче САС не е последна инстанция по делото. "Промените в НПК обаче не казваха нищо за присъдите на първа и втора инстанции. Независимо от това, началството на САС - в лицето на съдиите Дончева и Желязков - очевидно решава да "допише" закона. В резултат виждаме това - присъди като тази на Аврамов се крият за неопределено дълго време. И да - Желязков е същият, който остави в ареста варненския кмет с обидни за правото мотиви. А на по-късен етап се накара на гражданите и журналистите, които го критикуваха".

Димитър Аврамов беше задържан преди близо 13 години през лятото на 2012 г. за изнудване на зърнопроизводителя Светослав Илчовски. Обвинението е, че Аврамов е искал от зърнопроизводителя на два пъти общо 100 000 лева и 3000 дка земя в Монтанско, за да упражни влияние като депутат върху длъжностно лице от Областна дирекция "Земеделие" във връзка със земи, за които се отпускат субсидии. Според обвинителната версия, Аврамов обяснил на Илчовски, че директорът на Областната дирекция "Земеделие" в Монтана е негов човек и може да реши проблемите му срещу 50-60 000 лева и предоставяне на "някаква" земя. Бизнесменът дал веднъж 50 000 лева, но последвала среща с посредника Методи Петков, на която Илчовски разбира, че трябва да даде още 50 000 лева и "малко земя", писа преди време "Правен свят". По онова време Аврамов е депутат от ГЕРБ, партията на Борисов го изключва от редиците си след избухването на скандала. През 2016 година Софийският градски съд го оправда, но на апелативна инстанция делото беше върнато за ново разглеждане. Илчовски беше човекът, който се появи преди години в парламента и който подпали скандала с "Градус"