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Съдът реши за мярката на обвиняемия за адската катастрофа на "Челопешко шосе"

16 юни 2026, 19:23 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съдът реши за мярката на обвиняемия за адската катастрофа на "Челопешко шосе"

Софийският градски съд остави в ареста Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на ул. „Челопешко шосе“ в София, при която загинаха четирима души, а петима бяха ранени. Решението е взето по искане на Софийската градска прокуратура по време на изнесено съдебно заседание, проведено в болнично заведение заради здравословното състояние на обвиняемия. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

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Според прокуратурата на 6 юни 2026 г. Васил Филипов и другият обвиняем по случая – Траян Филипов, са привлечени към наказателна отговорност за пътнотранспортното произшествие, станало ден по-рано на „Челопешко шосе“. При инцидента загинаха четирима души, а други петима получиха средни телесни повреди.

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Съдът е приел, че по делото са събрани достатъчно доказателства, които обосновават предположението за съпричастност на Васил Филипов към тежката катастрофа. СГС прие и че съществува реална опасност той да извърши друго престъпление, поради което са определили най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Още на 9 юни наблюдаващият прокурор е наложил на Васил Филипов и забрана да напуска пределите на България.

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Другият обвиняем по случая – Траян Филипов, също остава в ареста. Неговата мярка за неотклонение беше определена от Софийския градски съд на 9 юни по време на изнесено заседание в болнично заведение.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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