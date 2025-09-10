"Няма експертиза за АТВ-то": Адвокатът на Никола Бургазлиев опроверга прокуратурата

Автотехническата експертиза по делото за смъртта на Христина и тежкото раняване на сина и Марти от Никола Бургазлиев не е готова. А в същото време прокуратурата я обсъжда какво ще пише вътре. Това заяви адвокат Галина Колева, защитник на 18-годишния младеж, който прегази майката и детето в Слънчев бряг, в ефира на Нова телевизия. "Изненада ме, че прокуратурата осъди Никола във вторник и вече обяви колко ще лежи в затвора. Освен това обсъждат автотехническата експертиза без да имат документ“, каза тя.

Тя се учуди, че прокуратурата продължава да изнася данни от досъдебното производство.

Днес на Бургазлиев ще бъде повдигнато ново обвинение за престъпление при евентуален умисъл.

"Евентуален умисъл е форма на вина, при която извършителят на деянието допуска и неглижира вредния резултат и извършва престъплението. В този случай от започване до извършване на деянието са 4-5 секунди и прокуратурата трябва да обясни как за пет секунди се е появил и развил този умисъл", добави адвокатката.

Преди седмици станаха известни резултатите от химико-токсикологична експертиза на Бургазлиев. Според тях в кръвта му са открити следи от марихуана.

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми. Синът ѝ – Мартин, който е на 4 години, пък беше транспортиран в "Пирогов".