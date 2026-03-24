Спорт:

Сърбия все още не е отговорила задържан ли е Петьо Еврото

24 март 2026, 11:01 часа
Към момента нямаме отговор от Сърбия задържан ли е Петьо Петров - Еврото. Това каза зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. Припомняме, че вчера служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев каза, че МВР проверява дали Петьо Еврото е задържан в Белград след появата на публикации в някои сайтове. България е поискала съдействие от своята северозападна съседка по линия на Интерпол, защото Сърбия не е член на Европол.

"В случай че Петьо Еврото наистина е задържан от Сърбия би трябвало да последва екстрадиция, но тук навлизаме в едно много сложна процедура", обясни Анчев. "Имат място и съдебните власти в Сърбия. Знаете, че там има хора, които са в Сърбия и са издирвани от българското правосъдие, така че това е една сложна и дълга процедура има строги правила за провеждане", добави той.

Бившият следовател Петьо Петров – Еврото е в неизвестност от близо три години. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Петьо Петров Петьо Еврото Иван Анчев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес