Тежка катастрофа край Владая, има пострадали

Двама пострадха при тежка катастрофа близо до софийското село Владая в нощта срещу петък. За това сигнализираха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Причината за пътния инцидент е челен удар между два леки автомобила. По информация на МВР двама са ранени при произшествието. Водачът на единия автомобил, идващ от Перник в посока София, е изгубил контрол и се е ударил челно в насрещно идващата кола.

Материалните щети по превозните средства са големи. Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението.

