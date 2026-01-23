Любопитно:

Тежка катастрофа край Владая, има пострадали

23 януари 2026, 10:39 часа 376 прочитания 0 коментара
Двама пострадха при тежка катастрофа близо до софийското село Владая в нощта срещу петък. За това сигнализираха очевидци във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Причината за пътния инцидент е челен удар между два леки автомобила. По информация на МВР двама са ранени при произшествието. Водачът на единия автомобил, идващ от Перник в посока София, е изгубил контрол и се е ударил челно в насрещно идващата кола.

Материалните щети по превозните средства са големи. Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Владая ранени катастрофа пострадали
