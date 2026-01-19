Такси се качи случайно на тротоара: Има пострадал

51-годишен пешеходец е леко ранен в понеделник сутринта, когато такси случайно се е качило на тротоара на оживената улица „Панепистимиу“ в центъра на Атина, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите. Инцидентът е станал в 11:15 ч. Според полицията, 60-годишният шофьор е загубил контрол над превозното средство, което е блъснало пешеходеца и след това се е блъснало в паркиран автомобил. Пешеходецът е откаран в болницата в Гениматас за лечение, пише още гръцкото издание.

Шофьорът е преминал тест за алкохол, който е дал отрицателен резултат, и му е наложена административна глоба. Предварителното разследване на инцидента продължава.

Катастрофите в България от началото на годината

По данни на вътрешното министерство от началото на годината пътнотранспортните произшествия са 212, като загиналите са 22-ма, а ранените са 252 души.

От МВР посочват, че има с девет повече загинали при пътни произшествия от началото на годината в сравнение със същия период на миналата година, когато жертвите са били 13. По данни на вътрешното министерство - в България за 2025 г. са загинали 453 човекаъ при катастрофи.

За сравнение през 2024 г. са загинали 478 и ранени 9054 участници в движението по пътищата. ОЩЕ: Вече изпреварваме броя на загиналите при ПТП-та спрямо същия период на 2025 г.