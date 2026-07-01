Тир събори цяла къща в Монтанско

Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен. Пътният инцидент е станал тази сутрин. Няма пострадали. Тежкотоварният автомобил се е движел в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е блъснал в къща. Още: Поредна трагедия на пътя: Загинал и ранени при катастрофа между тир и две коли край Котел

Имотът е необитаем и няма пострадали, съобщиха от пресслужбата на полицията в Монтана, цитирани от БНР. На място е изпратен екип на "Пътна полиция". Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварният автомобил, който се е наклонил надясно, е извън пътя. Още: Челен удар край Луковит: 14-годишно момче е тежко пострадало