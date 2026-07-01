Парламентът иска от ДАНС класифицирана информация за шефовете на НЗОК

Преди окончателното освобождаване на ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), парламентът задължи Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да предостави класифицирана информация, свързана с дейността на управителя Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров.

В началото на месеца от "Демократична България" внесоха проект на решение, с който поискаха информация единствено за Мавров. По време на днешното заседание обаче от "Прогресивна България" предложиха обхватът на искането да бъде разширен и да включи и управителя Петко Стефановски. Предложението беше подкрепено от мнозинството. Още: И подуправителят на НЗОК подаде оставка

С решението си Народното събрание задължава ДАНС да предостави всички относими доклади, справки, становища, анализи, сигнали, материали от проверки и други документи, които агенцията е изготвила, получила или съхранява. Те трябва да засягат обстоятелства, свързани с избора, заемането на длъжността и упражняването на правомощията на управителя и подуправителя на НЗОК.

Момчил Мавров беше избран за подуправител на здравната каса на 30 ноември 2023 г. по предложение на ГЕРБ. Още: Управителят на НЗОК подава оставка

По-рано тази година Мавров и Петко Стефановски подадоха оставки, мотивирайки решението си с липсата на политическа подкрепа. Депутатите все още не са ги разгледали, тъй като освобождаването им би оставило НЗОК без ръководство. Междувременно парламентът вече задвижи процедурата за избор на втори подуправител - длъжност, създадена с промени в закона в края на юли миналата година по предложение на БСП.