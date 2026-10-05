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Среща с маскиран мъж с пистолет в ръка: Основната свидетелка с интересни разкрития за убийството на Филипов

05 октомври 2026, 10:20 часа 998 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv/Facebook
Среща с маскиран мъж с пистолет в ръка: Основната свидетелка с интересни разкрития за убийството на Филипов

Маскиран мъж с пистолет в ръка, който слиза най-спокойно по стълбите покрай майка и 9-годишното ѝ дете. Така започва фаталната вечер за пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, стана ясно от думите на репортера на bTV Канна Рачева след заседанието на Окръжния съд в Пловдив, където бяха изнесени нови подробности за движението на участниците преди престъплението.

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Хронология на убийството

Основната свидетелка се е прибирала с детето си, когато среща въоръжения мъж. Тя забелязва и че асансьорът е блокиран на петия етаж, където е домът ѝ. Жената била в близки отношения с убития бизнесмен, като двамата са били заедно по-рано същата вечер - поне до 23:00 часа. Свидетелката се обажда по телефона на Филипов. Чувайки за заплахата, бизнесменът ѝ казва: "Стой там. Това явно е за мен или е обир".

Следват 10–15 минути, в които връзката между тях не прекъсва, но никой от двамата не подава сигнал на тел. 112.

Когато Филипов пристига пред сградата, той я кара да излезе на площадката и да включи стълбищното осветление, за да се качи. Тогава тя чува изстрела. Връща се в апартамента, взима нож за собствена сигурност и слиза до партера, където вече няма никого.

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Според Рачева свидетелката не е успяла да разпознае мъжа на стълбите, но се вижда, че е с бяла кожа, а ръцете му държат пистолет.

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Журналистът подчерта, че по делото към момента няма преки доказателства за самото убийство – липсва оръжие, пряк свидетел на екзекуцията, а разследването разчита на косвени доказателства и камери, проследили автомобилите и движенията на тримата души преди престъплението. Защитата на обвинения Славчо Мегеров твърди, че той не е извършителят, като самият той не е дал обяснения.

В съдебната зала е изяснен и възможният мотив – милиони левове от неизяснени финансови взаимоотношения и черни залози. Според обвинението Мегеров е трябвало да върне печалбата от залози за две години назад, като сумите са растели от първоначални 10 000–15 000 лева до милиони, макар точната обща сума все още да не е прецизирана с експертиза.

Ключови за изхода на делото ще бъдат назначените експертизи, които се очаква да излязат преди следващата съдебна инстанция на 13 октомври.

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Свидетел убийство Илиян Филипов Славчо Мегеров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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