Обвиняемите в наглата кражба на гориво от "Лукойл" остават в ареста. Отрекоха да са извършвали престъплението

Четиримата мъже, задържани за източване на дизелово гориво край Стара Загора, остават за постоянно в ареста. Това реши Окръжния съд в Стара Загора. Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони, тъй като източеното гориво е в размер на 7 тона дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл“. В съдебната зала адвокатите на всички задържани пледираха, че приложените към момента доказателства по делото не отговарят на повдигнатите обвинения.

Искането на прокуратурата бе да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

Двете обвинения срещу четиримата задържани са за участие в група, извършваща престъпления с цел придобиване на имотна облага и за кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Според Валентин Димитров, адвокат на един от задържаните, събраните до момента материали по досъдебното производство не доказват тежко умишлено престъпление:

Още: Часовникът за "Лукойл" тик-така: Зам.-председателят на ГЕРБ заговори за катастрофа

"Държавното обвинение твърди, че са отнети около 7 тона дизелово гориво, стойността на което по най-елементарни аритметични изчисления възлиза на около 15 000 лева. За да е налице този престъпен състав, е необходимо размерът да бъде 140 минимални работни заплати, т.е. самият диспозитив опровергава тази правна квалификация. Не е изяснена и собствеността на тръбопровода, защото няма разпитан представител на "Лукойл", за което дружество се твърди, че е собственик", коментира адв. Димитров, пише БНР.

Снимка: iStock

Използвани СРС-та

Още: "Някой с главно “Н”, може и “Д” предупреждава друг, вероятно бивш с малко “б”: Нови хипотези за кражбата на гориво от "Лукойл"

В съдебната зала беше посочено, че за разплитане на случая са използвани специални разузнавателни средства. Нямаме информация какво се съдържа в тях, заяви защитата на друг от обвиняемите адв. Минчо Николов.

"По делото до настоящия момент е представен разпит на един свидетел, полицейски служител, за когото изразихме в залата съображение, че е недопустимо да бъде разпитан в това качество, тъй като е извършвал оперативна работа по делото. Коментирани бяха и специални разузнавателни средства, което също считам, че е недопустимо без да са изготвени веществени доказателни средства за това. Също считам, че доказателства по делото за тези две обвинения, за които са привлечени нашите клиенти, няма", допълни адв. Николов.

Пред съда четиримата задържани заявиха, че не са извършили кражбата, за която са обвинени, и помолиха за по-леки мерки или да бъдат освободени.

По време на съдебното заседание стана ясно още, че единият от обвиняемите работи като началник смяна в Мини "Марица-изток", вторият е разтоварач на вагони в ТЕЦ "Марица-изток 2", Ковачево, а третият е охрана към ТЕЦ "Брикел"-Гълъбово. Четвъртият обвиняем има частен бизнес, управител на дружество, осъждан, но реабилитиран.

Още: Кражба за милиони: Разкриха как е източвано гориво от тръбопровод на "Лукойл"

Определението на съда относно мярката на задържаните се очаква по-късно днес.