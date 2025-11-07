Любопитно:

"И какво правим сега? Да не е със Сарафов тази?": Сагата с архива на Петьо Еврото, БОЕЦ и ад хок прокурор Даниела Талева (ВИДЕО)

Ад хок прокурор Даниела Талева ме извика на разпит заради решението на съда, че тя трябва да разследва все още нежелаещия да напусне поста на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Сега я няма - така накратко може да се разкаже посещението на председателя на Движение БОЕЦ Георги Георгиев във Върховната касационна прокуратура.

Припомняме, че Талева беше задължена от съда да разследва Сарафов, след като вече веднъж отказа да го направи - Още: Съдия Мирослава Тодорова каза на ад хок прокурора Даниела Талева да разследва и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов

Съдебното решение е точно заради БОЕЦ и тяхно искане Сарафов да бъде разследван – заради твърдения, че е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), осуетявайки наказателно преследване. Представени са и твърдения за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов от фирми, свързани с Пеевски и Бойко Борисов, и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от "личния архив" на Петьо Петров ("Петьо Еврото") – Още: "БОЕЦ" с нови твърдения за Борислав Сарафов и интересни парични потоци, иска разследване

Сега Георгиев беше спрян на вратата на прокуратурата, а репликите от заглавието, които са цитати на негови думи, показват какво се случи. Оказа се, че Даниела Талева я няма, а по думите на председателя на БОЕЦ той получил покана от ГДБОП за разпит с приканване да се яви "незабавно". 

През следващите часове и дни действията ни ще ескалират. Давам дума, че ще постигнем резултати - това заяви Георгиев за финал.

Още: БОЕЦ: Талева е образувала досъдебно производство срещу Борислав Сарафов

