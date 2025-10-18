Железен апетит: Ремонт на жп линия приключи с обир на ябълки и масови уволнения

Министърът на транспорта и съобщенията Гвоздан Караджов обяви, че ще наложи най-тежките дисциплинарни наказания на цяла бригада от 15 служители на НКЖИ, които са били заловени да крадат ябълки от частна градина по време на работа. В безпрецедентно остра позиция министърът определи поведението им като "крайно недопустимо" и уронващо престижа на институциите.

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности по жп линията между гарите Дралфа и Търговище. Служителите от Железопътна секция – Шумен са нахлули в частен имот, за да крадат плодове, вместо да изпълняват служебните си задължения.

Незабавна проверка и нулева толерантност

"Днес получих тревожен сигнал," съобщи министър Караджов. "Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания."

Министърът беше категоричен, че няма да толерира подобни прояви и отхвърли възможността това да се разглежда като дребна простъпка.

"Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения," заяви Гвоздан Караджов.

Лично извинение от министъра

В акт на лично поемане на отговорност, министър Караджов е предприел и стъпки да се извини на потърпевшите от името на институцията, която ръководи.

ОЩЕ: След тежък инцидент с млад шофьор: Караджов иска ДАИ да провери как се е сдобил с книжка