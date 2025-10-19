Черно море - Левски: Кога и къде да гледаме мача от Първа лига?

Левски ще гостува на Черно море във Варна на стадион "Тича" в двубой от 12-ия кръг на родната Първа лига. "Сините" по традиция изпитват трудности при визитите си срещу "моряците". Старши треньорът на столичния гранд Хулио Веласкес пък има лоши спомени от сблъсъка между двата отбора за Купата на България през миналата година, когато тимът на Илиан Илиев надделя драматично в последните минути.

Черно море - Левски: Начален час и ТВ

Варненци се намират на пето място с актив от 22 точки и са в серия от 4 мача без поражение. От другата страна, Левски продължава да е първи с 26 пункта на сметката си. В последните си 6 срещи "сините" записаха 4 успеха, 1 равенство срещу Лудогорец и загуба от Локомотив Пловдив.

ОЩЕ: Тити Папазов избухна: Г-н Веласкес е Божият подарък за Сираков! Вълка се оказа и гросмайстор!

В колко часа започва срещата между Черно море и Левски?

Последният мач между Левски и Черно море се проведе на 26 май и двата тима не успяха да се победят, завършвайки 0:0. 2 седмици преди това пък "сините" надделяха с 2:0 у дома на "Герена". Сега двубоят на "Тича" ще започне в 17:30 часа.

Коя телевизия ще предава Черно море – Левски?

Мачът между Черно море и Левски ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналът, който ще излъчи срещата, е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след края на сблъсъка в спортната секция на Actualno.com.