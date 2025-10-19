"За рекорден път": Бенямин Нетаняху отново влиза в битката за премиер

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху обяви в събота вечерта, че ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите избори, предаде Франс прес. В ефира на израелския "Канал 14" Нетаняху съобщи, че планира да се кандидатира за премиер на следващите избори. Още: Нетаняху няма да присъства на срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Нетаняху държи рекорда за най-много мандати

Той изрази увереност, че ще спечели изборите за парламент (Кнесета), които се очаква да се проведат през есента на 2026 година. Като лидер на дясната партия "Ликуд" ("Съюз"), Нетаняху държи рекорда за най-много години начело на израелското правителство - общо над 18 години, с прекъсвания, от 1996 г. насам.

По време на последните парламентарни избори през 2022 г. десният блок, воден от Нетаняху, който беше свален от власт през юни 2021 г. след 12 години непрекъснато управление, спечели най-много гласове.

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа, припомня АФП.

От началото на войната, предизвикана от безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел, семействата на отвлечените заложници от палестинското движение остро критикуваха неговото управление.

Съдът в Израел поднови делото срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху за корупция, след като делото бе отложено по настояване на самия обвиняем в края на юни. Припомняме, че делото се гледа вече пета година, то започна през май 2020 г. Нетаняху се появи в съда усмихнат, облечен в черен костюм и червена вратовръзка, заобиколен от няколко министри, освиркани от демонстранти при пристигането им в съда. Това ново изслушване се провежда два дни след освобождаването на заложниците, държани в Газа, в рамките на размяна срещу палестински затворници, осъществена по споразумение за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ.

Нетаняху е обвинен в измама, злоупотреба с обществено доверие и корупция за предполагаеми противозаконни услуги, правени от него на телекомуникационния гигант "Безек", докато е бил министър на съобщенията. Бенямин Нетаняху и съпругата му Сара са обвинени, че са приели луксозни стоки на стойност над 260 000 долара - пури, бижута и шампанско - от милиардери в замяна на политически услуги.

По други две дела Нетаняху е обвинен, че е опитал да договори по-благоприятно отразяване в две израелски медии. По време на процеса, който беше отлаган няколко пъти от началото му през май 2020 г., и дори преди това, Нетаняху винаги е отричал да е извършил каквото и да е престъпление, като все още твърди, че е “жертва на политическа конспирация“, с цел да го отстрани от властта.

