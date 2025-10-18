Шофьор-убиец помете и уби пешеходец в София, издирват го

Възрастен мъж загина на място, след като беше блъснат от автомобил на столичния булевард "Тодор Каблешков". Шофьорът на превозното средство е избягал от местопроизшествието и в момента се издирва от органите на реда, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал в района на голям хипермаркет на оживения булевард.Веднага след подадения сигнал на място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ.Районът на катастрофата е отцепен, за да се извърши оглед и да се съберат доказателства, които да помогнат за установяването на самоличността на избягалия водач.

Полицията е започнала издирвателни действия и призовава всички граждани, които имат информация за инцидента или за автомобила-убиец, да се свържат с най-близкото районно управление или на телефон 112. Всяка информация, дори и да изглежда незначителна, може да бъде от ключово значение за разследването и залавянето на извършителя.

Движението в района на инцидента е затруднено, като се регулира от пътни полицаи. Очаква се повече информация по случая да бъде предоставена след приключване на първоначалните следствени действия.

