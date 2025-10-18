Предадени от Темида: Семейства на жертви печелят дела, но не могат да си вземат обезщетенията

Години след като губят най-скъпите си хора по особено жесток начин, близките на жертви на едни от най-знаковите престъпления в България продължават да водят битка. Този път не за справедливост, а за финансовите обезщетения, които съдът им е присъдил, но те никога не получават. Разследване в Темата на NOVA повдига въпроса защо системата позволява осъдени убийци и престъпници да остават вечни длъжници, а опечалените семейства да се оказват в парадоксалната ситуация сами да плащат, за да търсят парите си.

Гласовете на болката: "Ние сме длъжници на системата"

Зад сухите юридически термини и огромните, но несъбираеми суми, стоят съсипани човешки съдби.

Фанка Белнейска, майка на убитите сестри Росица и Христина: Съдът ѝ присъжда 300 000 евро обезщетение от убиеца Лазарин Колев. До ден днешен тя не е получила и стотинка. "Той се води социално слаб. Аз съм пенсионерка, с малка пенсия. Кой е социално слаб?", пита през сълзи тя. За нея присъдените пари не са просто сума, а единственият начин убиецът да понесе и финансова отговорност за стореното.

Христо Монов, баща на убития студент Андрей Монов: Убиецът на сина му е австралийски гражданин, който напуска страната и е неоткриваем. Съдът присъжда 150 000 лева на семейството, но те не само не ги получават, но и трябва да плащат. "Аз трябва да плащам на частен съдебен изпълнител, за да поддържа делото живо. Ако спра да плащам, делото се прекратява. Това е гавра! Държавата ми казва: "Плащай, за да търсиш кръвнината на детето си", споделя бащата.

Ангел Бончев, жертва на "Наглите": Той е отвлечен, измъчван, губи пръстите си, а след това е отвлечена и съпругата му. Присъденото му обезщетение от 800 000 лева остава само на хартия. Членовете на бандата нямат никакво официално имущество на свое име.

Десислава Пеева, майка на загиналата при катастрофата със Семерджиев Христина: Тя все още чака окончателното решение на съда, но вече знае какво я очаква. Георги Семерджиев няма нищо на свое име. "Кой ще плати? Никой няма да плати. Тази система е направена така, че да защитава престъпниците", казва с отчаяние почернената майка.

Системата, която позволява на убийци да са "социално слаби"

Причините за този системен проблем са няколко. Често извършителите на тежки престъпления официално нямат никакво имущество на свое име, което прави събирането на сумите от частен съдебен изпълнител невъзможно. Дори когато имат някакви активи, те често са прехвърлени на трети лица много преди окончателната присъда.

Така се стига до абсурдната ситуация, в която близките на жертвите не само не получават обезщетение за загубата си, но и трябва да плащат такси на частни съдебни изпълнители в напразен опит да си съберат парите. В някои случаи, след години на неуспешни опити, семействата се оказват длъжници на системата, която е трябвало да ги защити.

"Цената на отнетия живот"

Поставя се ключовият въпрос: Каква е цената на един отнет живот, когато държавата не може да гарантира дори изпълнението на собствените си присъди? Разследването разкрива празноти в законодателството и липса на механизми, които да предотвратят осъдените да укриват имуществото си и да се измъкват от финансовата отговорност за делата си.

Това оставя почернените семейства в един безкраен кръг от болка, финансови тежести и институционално безсилие, в което моралната победа в съда се оказва подигравка.

